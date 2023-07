"Ist das der richtige Platz?" Diskussion um neue Hunde­zone beim Silbersee Villach - Ein kleiner Bereich am Silbersee soll künftig für Hunde freigegeben werden. Dies sorgt teilweise für scharfe Kritik. Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig versichert jedoch: "Um die Qualität des Vorhabens muss man sich nicht sorgen, wir setzen kein Projekt um, ohne es vorab zu prüfen." von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (450 Wörter) Debatte © Montage: KK/Nießner/pixabay

Hundebesitzer dürfte diese Nachricht freuen: Seitens der Stadt wird am Silbersee ein kleiner Bereich als Hundezone freigegeben. “Der Silbersee gehört grundsätzlich allen Villacherinnen und Villachern. Dazu gehören die Fischerinnen und Fischer, Familien, Menschen, die Ruhe genießen möchten, und natürlich Hundehalterinnen und -haltern”, sagt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) als zuständige Referentin für die Villacher Bäder. So werden heuer rund zehn Prozent des Silbersee-Areals – nämlich der Hügel unterhalb des ersten Parkplatzes – als Mensch-Hunde-Liegewiese versuchsweise zur Verfügung gestellt. “Es gab in der Vergangenheit diesbezüglich viele Anfragen und Wünsche. Wenn sich alle an die Regeln halten, wird ein gemeinsames Miteinander funktionieren”, so Katholnig. Bei Differenzen werde man nachschärfen oder den Menschen-Hunde-Bereich wieder einschränken.

Das Vorhaben stößt allerdings nicht überall auf Zustimmung. „Der Gedanke an Hunde im Silbersee, ein See mit Trinkwasserqualität, der weder Zu- noch Abflüsse besitzt weckt bei vielen Bürgern großes Unbehagen“, erläutert Katrin Nießner, Klubobfrau der freiheitlichen Gemeinderäte in Villach, die Besorgnis einiger Villacher, welchen im Naherholungsgebiet die aufgeschichteten Holz-Abtrennungen aufgefallen sind. Da im stehenden Gewässer für die Vierbeiner mit der Fellnase die Gefahr von Leptospirose bestehe – eine schwere bakterielle Erkrankung, die zum Tod führen und auch auf den Menschen übertragen werden kann – hätte Nießner einen offiziell ausgewiesenen Hunde-Plansch-Bereich am Gailspitz oder anderen Gewässern für besser geeignet erachtet. „Der Silbersee ist einer der wenigen Seen in Kärnten mit ganzjährig freiem Zugang und ein wichtiges Naherholungsgebiet an dem sich oft ganze Schulklassen tummeln“, so Nießner weiter. Auch die Abgrenzung des Hunde-Bereichs mit “Holz-Abtrennungen” wird von der Klubobfrau kritisiert. „Dürre Äste sind aufgeschichtet wie bei einem Osterfeuer“, ist Nießner besorgt, dass bei Trockenheit ein achtlos weggeschmissener Zigarettenstummel die Holzhaufen in Brand setzen könne.

Vizebürgermeisterin Katholnig gibt allerdings Entwarnung. “Um die Qualität des Vorhabens muss man sich nicht sorgen, wir setzen kein Projekt um, ohne es vorab zu prüfen”, versichert sie. Bei der Abgrenzung handle es sich außerdem um Benjeshecken, die für die hundefreundliche Zone adaptiert wurden. Sie seien kein Zunder, sondern ein Kleinod für Kleinstlebewesen und Insekten. “Und ich kann als Stadtgrün-Referentin versprechen, dass zu den bereits bestehenden Benjeshecken – nicht nur am Silbersee – viele weitere folgen werden”, so Katholnig weiter. Auch ohne Menschen-Hunde-Liegewiese wären die Hecken nämlich am See installiert worden. Eingangstore für die Zone werden noch folgen. Übrigens: Städtische Villacher Bäder gelten grundsätzlich als “hundefrei”. Einen neuen freien Menschen-Hunde-Seezugang gibt es aber heuer am Ossiacher See-Ausfluss.