Am 22. April Austria­guides Kärnten feiern Saison­auftakt mit kostenlosen Führungen Kärnten

Wer kennt die Geschichten hinter den Fassaden und alten Gemäuern besser als Kärntens Fremdenführer:innen? „Unter dem Motto ‘Wir zeigen euch Kärnten’ wollen wir vor allem Einheimische auf uns aufmerksam machen und bei ihnen die Lust wecken, mehr über das eigene Bundesland zu erfahren“ erklärt Rotraud Jungbauer, die Initiatorin dieser Aktion. Die Austriaguides Kärnten bieten am 22. April 2023 insgesamt 19 kostenlose Führungen zu unterschiedlichen Themenfeldern in ganz Kärnten an.

Deine Heimat neu erleben

Bei den Spaziergängen geht es unter anderem um Schlösser, Frauengeschichten, große Söhne oder ums Handeln und Tandeln. So erzählt Dagmar Fend-Wunsch bei einem Spaziergang durch Villach von bedeutenden Männern, die im Stadtleben eine gewichtige Rolle spielten und spielen und von „Drau-Söhnen“, die internationale Karriere machten und zum Ansehen der Stadt beigetragen haben. Carmen Delsnig wiederum erkundet mit dem Rad ausgewählte Schlösser rund um Klagenfurt. Mit Horst Ragusch, dem Türmer der Landeshauptstadt, steigt man die 225 Stufen zum Klagenfurter Stadtpfarrturm hinauf, hoch oben erzählt er über das Leben auf dem Turm.

Die Schönheit Kärntens hervorheben

Ziel des Aktionstages ist es, auf das interessante Angebot und die Schönheiten Kärntens aufmerksam zu machen und gleichzeitig die fundierte Ausbildung und Professionalität als Fremdenführer:in unter Beweis zu stellen. „Wir sehen uns als moderne Geschichtenerzähler:innen, die allen Interessierten unser wunderschönes Land nahebringen“, betont Astrid Legner, WK-Vizepräsidentin und Branchensprecherin der Kärntner Fremdenführer:innen.