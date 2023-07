Im Heimspiel gegen Salzburg "Styrian Bears" wollen "einen Schritt nach vorne machen" Graz - Nachdem man vergangene Woche doch recht deutlich gegen den amtierenden Meister verloren hat, bestreiten die "Styrian Bears" aus Graz heute Abend ihr erstes Heimspiel in der "Austria Football League". Der Gegner sind die "Salzburg Ducks". von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (135 Wörter) © Johnny What

Eine ernüchternde Niederlage hat es zum Saisonstart in Wien beim amtierenden Meister, den “Danube Dragons”, für die Grazer “Bears” gesetzt. Ab 18 Uhr geht es heute gegen die “Salzburg Ducks” allerdings wieder bei 0:0 los und die Grazer wollen am Verbandsplatz unbedingt gewinnen. Der Gegner kommt allerdings mit einem Erfolgserlebnis in die Murstadt – sie haben die “Mödling Rangers” in ihrem Auftaktspiel mit 41:13 klar geschlagen.

“Wir wollen aus unseren Fehlern lernen”

Die “GBG Graz Styrian Bears” haben die Niederlage gegen den amtierenden Meister mittlerweile aber hinter sich gelassen und blicken bereits nach vorne, wie man in einer Aussendung mitteilt. “Wir haben das letzte Spiel aufgearbeitet und ausführlich analysiert. Wir wollen nun aus den Fehlern lernen, einen Schritt nach vorne machen und gegen Salzburg besser spielen”, meint auch der Head-Coach der Bears, Martin Kocian.