Erst kürzlich "Garant für Arbeits­plätze": Kapfen­berger Stadt­werke erhalten Landeswappen Kapfenberg Landeshauptmann Christopher Drexler (rechts) überreichte Geschäftsführer Christian Wohlmuth und Aufsichtsratsvorsitzendem Fritz Kratzer (v. l.) das steirische Landeswappen.

“Die Stadtwerke sorgen seit weit mehr als einem Jahrhundert für die Sicherstellung einer Energieinfrastruktur in Kapfenberg und haben ein schnelles und flexibles Telekommunikationsnetz für die Region geschaffen”, so Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP). Das Unternehmen sei auch ein Garant für mehr als 200 zukunftssichere Arbeitsplätze. “Es ist nicht zuletzt auch ihrem Engagement zu verdanken, dass für die Themen Klimaschutz und Technologie heute ein hohes Bewusstsein in der Bevölkerung existiert”, merkt Drexler anlässlich der Überreichung der Urkunde außerdem noch an.