Nach einer Osterfeier Schreckliche Tat: Grazer (22) gesteht Verge­waltigung an junger Frau Graz - Wie berichtet, bat das Landeskriminalamt Steiermark um Hinweise aus der Bevölkerung bezüglich einer Vergewaltigung. Ermittlern des Landeskriminalamtes gelang es nun den Täter auszuforschen. Er wird nun an die Staatsanwaltschaft Graz angezeigt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (136 Wörter) SYMBOLFOTO © Wellnhofer Designs /#104525074 /stock.adobe.com Artikel zum Thema Frau nach Osterfeier vergewaltigt: Kennt ihr den Täter?

In der Nacht auf Montag, den 10. April gegen 1.35 Uhr, war eine Frau allein zu Fuß auf dem Nachhauseweg von einer Veranstaltung. Ein vorerst unbekannter Täter zerrte das Opfer in den Straßengraben und vergewaltigte sie – wir haben berichtet. Es erfolgte eine umfangreiche und intensive Ermittlungsarbeit der Polizei und ein Zeugenaufruf an die Bevölkerung. Durch die intensiven Ermittlungen sowie eingegangenen Hinweisen nach dem Zeugenaufruf konnte von Beamten des Landeskriminalamtes Steiermark ein 22-Jähriger aus Graz als Tatverdächtigter ausgeforscht werden.

Beschuldigter wurde festgenommen

Der Beschuldigte wurde aufgrund einer gerichtlich bewilligten, mündlichen Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz festgenommen. Aufgrund der erdrückenden Beweislage zeigte sich der Beschuldigte zur Tat umfassend geständig. Die weiteren Ermittlungen laufen, der Beschuldigte wird innerhalb der gesetzlichen Frist in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.