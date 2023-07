Gratulation! LAC Villach-Athleten holten Gold bei den Kärntner Meister­schaften Gold - Bei kühlen, winterlichen Bedingungen, fanden gestern, 14. April, die ersten Kärntner Meisterschaften des Jahres auf der Bahn statt. Austragungsort war das Stadion Lind, wo es um die Titelentscheidungen über 10.000 Meter bzw. über die Langstaffeln aller Klassen ging. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (181 Wörter) Holten den Kärntner Landestiel über 10000m Kurath und Nagele © Martina Albel

Stefanie Kurath vom LC Villach siegte klar in 36:21,98 Minuten vor Nadin Kazianka und Emanuela Hasenbichler, beide vom KLC.Bei den Männern wurde Mario Janach (LC Villach) Vizemeister und lief in 33:30,55 Minuten zu einer neuen persönlichen Bestzeit. Der Sieg ging an Christian Nagele (ASKÖ Irschen). Er gewann ebenfalls mit neuer persönlicher Bestleistung von 32:24,34 min. Dritter wurde Tobias Habenicht (KLC) in 34:57,65 Minuten.

Vertreten Kärnten bei den Österreichschen Meisterschaften - Ulbing- Gröblacher, Sinnegger, Trabesinger © Martina Albel Das siegreiche Männerteam des LC Villach - Ambrosch, Brunner, Liebhard © Martina Albel Gewannen die Allgemeine Klasse Zembaty, Kaus, Graßl © Martina Albel

Langstaffeln in Villacher Hand

Bei den Langstaffeln 3×800 Meter weiblich und 3x 100 Meter männlich gingen beide Titel an die Draustadt! Dorina Trabesinger, Lena Ulbing Gröblacher und Marie Sinnegger siegten in 7:38,55 Minuten und werden Kärnten bei den Staatsmeisterschaften Anfang Mai in Wien vertreten. Bei den Männern siegte die U20 Mannschaft des LC Villach mit einer Zeit von 9:28,08 min., mit der Besetzung Sebastian Ambrosch, Jakob Brunner und Schlussläufer Valentin Liebhard. Ebenfalls siegreich das zweite Männerteam des LC Villach, mit Justin Kaus, Fabian Graßl und Jakub Zembaty sie gewannen die Allgemeine Klassemit einer Zeit von 9:41,12 Minuten. Über Silber in der Klasse U18 w durften sich Alissa Liebhard, Julia Susiti und Marlen Staudacher (8:09,25 Minuten) freuen.