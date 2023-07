Am 27. April SCHOOL IS OVER! Die größte Berufschul­abschlussfeier des Landes, findet erstmals im Bollwerk Klagenfurt statt Klagenfurt - Das Ende der Schule naht und das Bollwerk möchte diesen besonderen Anlass mit euch gebührend feiern! Das Bollwerk lädt dich und deine Klasse am 27. April herzlich zur größten Abschlussfeier ein. Live on Stage wird NOISETIME für die beste Stimmung sorgen und euch mitreißen. Lasset die Party beginnen und feiert gemeinsam als Klasse das Ende der Schule! von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (104 Wörter) Werbung © Montage: Bollwerk Klagenfurt/Noisetime

Die Abschlussfeier ist ein besonderer Moment, den ihr am liebsten mit euren Klassenkameraden verbringt. Deshalb bietet das Bollwerk Klagenfurt am 27. April ein spezielles Klassenfahrt Programm an: “Kommt mit eurer Klasse und ihr bekommt den Sprit von uns!” Abhängig von der Größe eurer Klasse erhaltet ihr zwischen 1 und 3 Litern BOLLWERKSPRITZER gratis.

Gratis Eintritt & Gratis Spritzer

Und das Beste: Der Eintritt ist die ganze Nacht frei! Tanzt und feiert mit euren Freunden und Klassenkameraden und genießt den Moment. “Wir möchten, dass ihr euren Abschluss gebührend feiert und euch an diesen besonderen Moment in eurem Leben erinnert”, freut sich das Bollwerk.