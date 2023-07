Kunstwerke, die unter die Haut gehen Cool: Erstes Tattoo-Weekend in Leoben findet im Mai statt Leoben - Anfang Mai wird Leoben zum Hotspot der Tattoo-Szene. Am Samstag, 6. Mai, sowie Sonntag, 7. Mai, dreht sich im Live Congress Leoben alles um die bunten Kunstwerke, welche unter die Haut gehen. Tattoo Künstler aus aller Welt werden vertreten sein. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) © KK/ Tattooeventbooking-Austria

Am ersten Wochenende im Mai wird Leoben zum Treffpunkt für viele talentierte Tätowierer und Tattoo-Fans. Denn am Samstag, dem 6. Mai, startet das erste Tattoo-Weekend im Live Congress Leoben. Das ganze Wochenende zeigen nationale und internationale Tattoo-Künstler, was sie mit ihren Tattoo Geräten drauf haben.

Sich ganz spontan tätowieren lassen

Egal, ob Manga-Style, Realistic oder einfach nur ein kleiner Schriftzug, am ersten Tattoo-Weekend findet bestimmt jeder Besucher genau das Tattoo, das zu ihm passt – spontane Termine sind bei jedem der zahlreichen Tätowierer möglich. Das Highlight bildet dann am Samstag- wie auch am Sonntagabend der Tattoo-Contest, bei dem die schönsten Tätowierungen aus verschiedenen Kategorien gekürt werden.