Samstagnachmittag Unfall auf der A2: Feuer­wehren rückten zum Einsatz aus A2 Südautobahn - Die Freiwilligen Feuerwehren Haidach und St. Georgen am Sandhof sowie die Berufsfeuerwehr Klagenfurt wurden am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf die A2 Südautobahn alarmiert. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) © FF St. Georgen am Sandhof Artikel zum Thema 70 Meter lange Ölspur nach Verkehrs­unfall auf der A2

Am Samstagnachmittag, gegen 14.21 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren St. Georgen am Sandhof und Haidach sowie die Berufsfeuerwehr Klagenfurt auf die A2 Südautobahn alarmiert. Laut der ASFINAG hat sich ein Verkehrsunfall zwischen Klagenfurt-Flughafen und Klagenfurt-Ost in Fahrtrichtung Graz ereignet. Nähere Informationen sind noch nicht bekannt. Aktuell ist nur mehr der Pannenstreifen gesperrt.

Update – 70 Meter lange Ölspur

Aus bisher unbekannter Ursache ist ein Transporter von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Verkehrsleitpfosten sowie ein Geschwindigkeitsschild touchiert. “Dadurch wurde das Fahrzeug stark beschädigt, sodass auch Betriebsmittel ausliefen”, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Mehr dazu lest ihr hier.