Kein Weiterfahren möglich Feuer­wehr rückte aus: Baum ver­sperrte den Weg Steinberg-Rohrbach - Dieses große Hindernis versperrte am Samstagmorgen, dem 15. April, die Waldsdorfstraße. Die Freiwillige Feuerwehr Steinberg-Rohrbach musste ausrücken und den Baum von der Straße entfernen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (67 Wörter) © FF Steinberg-Rohrbach

Am Samstagmorgen, dem 15. April, um 4.55 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Steinberg-Rohrbach zu einer Baumbergung in Thal aus. Ein Baum blockierte die Waldsdorfstraße auf Höhe Schloss Thal. Mit Motorsägen konnten die Florianis den Baum zerkleinern und schließlich mit dem Traktor abführen. Nach der Reinigung der Straße rückte die FF Steinberg-Rohrbach wieder ins Rüsthaus ein und stellte die Einsatzbereitschaft her.