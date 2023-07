Teamcamp #3 Haudum, Ganahl & Co. bringen über 1.000 Länder­spiele an Erfahrung mit Kärnten - Österreichs Herreneishockey Nationalteam steckt mitten in den Vorbereitungen auf die WM 2023. Im dritten Teamcamp der WM-Vorbereitung hält man bei über 1.000 Länderspielen an Erfahrung. Die Favoriten Bernhard Starkbaum, Steven Strong, Nico Brunner, Manuel Ganahl und Lukas Haudum bringen diese Praxis mit. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (206 Wörter) © Helmut Huppmann

Bernhard Starkbaum (Vienna Capitals), Steven Strong (EC KAC), Nico Brunner (Vienna Capitals), Manuel Ganahl (EC KAC) und Lukas Haudum (EC KAC) bringen jene Anzahl an Länderspielen mit, welche die Gesamtzahl in der Einberufung auf über 1.000 schrauben lässt. Als Debütant gesellt sich Senna Peeters (HC Innsbruck) dazu, der bereits für das erste Teamcamp einberufen war, da aber noch verletzt für das Spiel gegen Slowenien ausfiel. Nachdem der 20-Jährige seine Beschwerden auskurieren konnte, soll es kommende Woche mit dem ersten Spiel im A-Nationalteam klappen.

Noch sechs Testspiele bis zum WM-Start

Trainiert wird in Deggendorf, wo sich das Team am Montag einfindet und bis zum ersten Spiel gegen Deutschland vier Trainingseinheiten auf dem Eis und eine in der Kraftkammer absolviert. In Deggendorf steht auch der erste von zwei Vergleichen mit Deutschland am Programm. Insgesamt sechs Testspiele absolviert das Nationalteam noch bis zum WM-Start am 13. Mai gegen Frankreich. Nach dem Deutschland-Gastspiel stehen noch die Doppel gegen Tschechien und die Slowakei an, ehe man am 9. Mai nach Finnland abhebt. “Im abgelaufenen Teamcamp wurden wir von Tag zu Tag besser. Wir sind weiter als noch vor einer Woche und auch die Spieler befinden sich in einer besseren Form”, erklärt Head Coach Roger Bader abschließend.