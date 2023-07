Zugscheibe eingeschlagen: Feldkirchner nach monate­langen Ermittlungen über­führt Feldkirchen in Kärnten - Monatelange Ermittlungen brachten nun einen Erfolg: Jener unbekannte Täter, der im September 2022 die Sicherheitsscheibe eines ÖBB-Personenzugs am Bahnhof in Feldkirchen zerstörte, konnte nun ausgeforscht werden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (116 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema Vermutlich eingesperrt: "Verschlafener" Täter schlug Scheibe bei Zug ein

Wie berichtet, schlug ein vorerst unbekannter Täter in der Nacht auf den 27. September 2022 die Doppelsicherheitsglasscheibe eines ÖBB-Personenzugs am Bahnhof in Feldkirchen ein. “Der Mann dürfte im Zug eingesperrt worden sein, vermutlich hat er dort verschlafen”, hieß es damals seitens der ermittelnden Beamten. In seiner misslichen Lage griff er nach dem Nothammer und zerstörte die Sicherheitsglasscheibe, sodass er durch das entstandene Loch aus dem versperrten Zug schlüpfen konnte.

Monatelang ermittelt

Durch die Auswertung der am Tatort gesicherten Spuren konnte nun ein Tatverdächtiger ausgeforscht werden. “Es handelt sich um einen 23-jährigen Mann aus dem Bezirk Feldkirchen”, erklären die Polizisten. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht. Es gilt die Unschuldsvermutung.