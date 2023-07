3:1 WAC siegt auswärts gegen Austria Lustenau Vorarlberg - Mit einem 3:1-Sieg gegen Austria Lustenau im Gepäck geht es für den Wolfsberger AC nach dem heutigen Auswärtsmatch wieder nach Hause. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (79 Wörter) #GOODNews SYMBOLFOTO © Wolfsberger AC

Am heutigen Samstag, dem 15. April 2023, ging es für den Wolfsberger AC zum zweiten Mal in Folge in den Westen Österreichs, wo die Wölfe um 17 Uhr auf den Aufsteiger aus dem Ländle trafen. Nach der enttäuschenden und deutlichen 4:0-Niederlage gegen die WSG Tirol am vergangenen Freitag gaben die Wölfe ordentlich Gas und gingen in der zweiten Halbzeit in Führung. Sie siegten 3:1.