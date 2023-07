Polizei ermittelt in seltsamen Fall Kurios: Einbrecher knackten Tresor, stahlen aber nichts Klagenfurt - Mit einem Trennschleifer knackten bisher unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag einen Tresor in einem Klagenfurter Betriebsgebäude. Kurios: Gestohlen wurde dabei aber nichts. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (57 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Da waren Profis am Werk! Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen brachen bisher unbekannte Täter in ein Betriebsgebäude im Stadtgebiet von Klagenfurt ein. Mit dabei hatten sie einen Trennschleifer. Damit öffneten sie gewaltsam einen Tresor. Weiters wurden die gesamten Räumlichkeiten durchsucht. Das Kuriose: “Es wurde nichts gestohlen”, so die Beamten. Sie ermitteln nun in dem Fall.