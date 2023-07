Ausblick Kühl und un­beständig: Wetter in Kärnten bleibt vorerst trüb Kärnten - Auch am Sonntag bleibt es wechselhaft und kühl. Größtenteils zeigt das Thermometer maximal 7 bis 12 Grad an. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (91 Wörter) © 5min.at

Am Sonntag geht es voraussichtlich mit unbeständigem Wetter weiter. “Abgesehen von längeren sonnigen Auflockerungen in Oberkärnten am Vormittag, ziehen am Nachmittag aus Nordosten wieder dichte Wolken auf”, prognostizieren die Meteorologen von Geosphere Austria. Vereinzelt sind auch kurze Regenschauer möglich. Euren Regenschirm solltet ihr also besser nicht zu Hause vergessen. Die Höchsttemperaturen erreichen dabei maximal 7 bis 12 Grad.

