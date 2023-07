Wetterprognose Trübes Wetter in der Steier­mark: Regen­phase hält auch am Sonn­tag weiter an Steiermark - Die Regenphasen ziehen sich auch durch den Sonntag. An manchen Orten wird die Sonne kurz zum Vorschein kommen, aber im Großen und Ganzen bleibt der Himmel bedeckt. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (86 Wörter) © Elisa Auer

Der Himmel hält sich auch am Sonntag meist bedeckt. “In der Früh regnet es eher im Norden ein wenig. Am Nachmittag sind auch im Süden einzelne Regenschauer möglich. Dazwischen gibt es in der Steiermark auch längere trockene Phasen, die Sonne zeigt sich noch etwas im Oberen Murtal”, lautet die Prognose der Wetterexperten der GeoSphere Austria. Bei schwachem Wind liegen die Tageshöchstwerte bei zwischen 6 und 10 Grad.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.