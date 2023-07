Abschiebung droht Über 200 Angebote: "Klima-Shakira" suchte "Ehemann" auf Instagram Kärnten/Österreich - Aufgrund ihrer Protestaktionen droht Klima-Schönheit Anja Windl die Abschiebung, 5 Minuten berichtete. Augenzwinkernd suchte sie deshalb einen "Ehemann" auf Instagram. An Angeboten mangelte es jedenfalls nicht. Über 200 Personen sollen sich gemeldet haben. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (230 Wörter) Anja Windl © KK

Wie berichtet, soll gegen die 26-jährige Deutsche Anja Windl – bekannt als “Klima-Shakira” – ein mehrjähriges Aufenthaltsverbot für Österreich erwirkt werden. Als Grund nennt die Behörde ein vermeintliches “Gefährdungspotential” durch die junge Frau, weil sie gemeinsam mit anderen Klimaaktivisten der “Letzten Generation” Straßen blockiert. Auch in Kärnten und der Steiermark ist Windl öfter im Einsatz.

“Auf der Suche nach der gaaaanz großen Liebe”

Doch das will die Klima-Schönheit scheinbar nicht auf sich sitzen lassen. Kürzlich sorgte Windl also mit einem besonderen Instagram-Beitrag für Aufsehen. Scherzhaft suchte sie nach einem Ehepartner, der die mögliche Abschiebung verhindern sollte. “Ich bin übrigens auf der Suche nach der gaaaaanz großen Liebe”, schrieb die Klima-Aktivistin in ihrer Instagram-Story. Die Voraussetzungen: “1. Österreichische Staatsbürgerschaft. 2. Sehr bindungswillig: ich will möglichst bald heiraten! 3. Mensch sein!” Und siehe da – an Angeboten mangelt es der Psychologie-Studentin auf jeden Fall nicht. Über 200 heiratswillige Personen sollen sich daraufhin bei ihr gemeldet haben, wie Windl gegenüber der Bild Zeitung verriet.

Windl stellte allerdings klar, dass es sich bei dem “Aufruf” nur um einen Scherz handelte. Es sei als Provokation gegen die Behörden gedacht gewesen, die sie ausweisen lassen wollen. Ihr sei bewusst, dass eine Scheinehe strafbar ist und es sei nicht ihre klügste Aktion gewesen. Die Instagram-Story ist mittlerweile gelöscht.