Frühling kommt zurück Wetter­ausblick: Wann wird es wieder wärmer in Kärnten? Kärnten - Vielerorts ist es in Kärnten heute bewölkt und auch die Temperaturen halten sich in Grenzen. Die Höchstwerte steigen maximal auf 13 Grad an. Das soll sich in der kommenden Woche aber ändern, wie die Meteorologen der österreichischen Unwetterzentrale und von Geosphere Austria prognostizieren. von Tanja Janschitz

Am heutigen Sonntag präsentiert sich das Wetter in Kärnten eher kühl und bewölkt. Bei Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad ist die Lust aufs Rausgehen bei vielen eher mäßig. “Auch in der neuen Woche sorgen kleinräumige Höhentiefs für unbeständiges Wetter”, erklären die Fachleute der österreichischen Unwetterzentrale. Der Montag verläuft oft dicht bewölkt und regional weht kräftiger Nordostwind. Am Dienstag ziehen von Nordosten her ebenfalls kompakte Wolkenfelder durch und später am Tag sind sogar ein paar Regenschauer möglich. Dann ist allerdings eine Wetterbesserung in Sicht!

Bis zu 16 Grad möglich

“Die Temperaturen steigen etwas an und pendeln sich im Bereich des jahreszeitlichen Mittels ein”, prognostizieren die Experten. Laut Geosphere Austria sind sowohl am Mittwoch, als auch am Donnerstag bis zu 16 Grad in Kärnten möglich. Das bewölkte Wetter setze sich zwar fort, jedoch mit kurzen sonnigen Phasen zwischendurch. Meist bleibt es auch trocken.