Wetterausblick Frühlings-Comeback: So warm wird es jetzt in der Steier­mark Steiermark - Wolken und kühle Temperaturen brachte das Wetter in den letzten Tagen. Kommende Woche soll sich das aber wieder ändern. Es wird frühlingshaft und die Temperaturen steigen wieder. von Anja Mandler

Heute heutigen Sonntag bleibt der Himmel am Nachmittag über der Steiermark noch sehr bewölkt, vereinzelt gibt es im Norden leichten Regen. Die Nachmittagstemperaturen liegen zwischen 6 und 13 Grad. Doch der Wetterausblick verspricht in der kommenden Woche wieder angenehmere Temperaturen.

Es wird wieder wärmer

Zunächst beginnt auch der Montag, 17. April noch mit Regen. “Im Mur- Mürztal und im Süden sind auch kurze föhnige Auflockerungen möglich, und es kann sich zwischendurch die Sonne zeigen, meist bleibt es hier auch trocken”, wissen die Wetterexperten der GeoSphere. Die Temperaturen steigen – Höchstwerte liegen zwischen 9 im Norden und 16 Grad im Süden. Doch bereits am Dienstag gehen die Temperaturen wieder zurück – Tageshöchstwerte bis zu 13 Grad werden erwartet.

Bis zu 17 Grad ab Mittwoch

Am Mittwoch ist dann wieder Besserung in Sicht. “Es regnet in der Steiermark nur mehr ganz im Norden zeitweise und die Wolken dürften regional schon etwas auflockern”, sagen die Wetterexperten voraus. Die Tageshöchstwerte steigen auf bis zu 17 Grad. Am Donnerstag kämpft sich dann auch die Sonne wieder durch. “Am Donnerstag machen sich noch einige Wolken in der Steiermark bemerkbar, Regenschauer bleiben aber voraussichtlich die Ausnahme”, so die Vorhersage. Regional lockert es auf, am meisten Sonne könnte es im Mariazeller Land geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 17 Grad.