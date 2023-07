Jährlich werden in Österreich über 50 Erdbeben wahrgenommen. Auch in Kärnten hat erst kürzlich die Erde gebebt – wir haben berichtet. Was jedoch viele nicht wissen: Rund 23 Prozent der Gebäude in Österreich sind erdbebengefährdet. “Die betroffenen Bauten sind größtenteils vor 1945 erbaut, wo es noch keine entsprechenden baulichen Vorgaben gab”, erklären die Experten des österreichischen Versicherungsverbandes (VVO). Umso wichtiger sei es deshalb, auf einen guten Bauzustand eines Gebäudes zu achten bzw. eine Bauwerksverstärkung vorzunehmen.

Digitale Gefahrenlandkarte

“Die digitale Gefahrenlandkarte HORA kann hier wichtige Informationen über eine mögliche Gefährdung des eigenen Hauses oder Grundstücks liefern. Diese Plattform – bei deren Erstellung die österreichische Versicherungswirtschaft maßgeblich beteiligt war – ermöglicht de facto jedem, Auskunft über die Risikosituation eines beliebigen Ortes in Österreich zu bekommen”, erläutert VVO-Generalsekretär Christian Eltner.

Forderung an die Politik

„Eine für Versicherungskunden umfassende Versicherungslösung für Erdbeben gibt es in Österreich zurzeit nicht“, bedauert VVO-Vizepräsident Klaus Scheitegel. “Wir benötigen für eine österreichweite Versicherbarkeit dieser Naturgefahr gesetzliche Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, den Versicherungsschutz flächendeckend zur Verfügung stellen zu können”, richtet er seine Forderung an die Politik.