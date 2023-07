Es geht weiter

Nächste Gewitterfront schon in Kärnten angekommen

Kärnten - Die nächste Gewitterfront ist schon in Kärnten angekommen. In Techelsberg und Klagenfurt am Wörthersee hagelt es bereits, in Villach-Land regnet es laut Lesern stark. Zu Hagel kam es auch in Bodensdorf, Feldkirchen.