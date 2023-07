Schade! Weitere bittere Nieder­lage für die Austria Klagen­furt Klagenfurt - Schade! Mit 0:2 unterliegen die Violetten beim heutigen Spiel dem Vizemeister Sturm Graz. Damit wartet die Austria Klagenfurt nach drei Spielen weiterhin auf den ersten Punktgewinn in der Meisterrunde. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (111 Wörter) © Austria Klagenfurt / Kuess

Zwar wehrte sich die Austria Klagenfurt am heutigen Sonntag, dem 16. April, nach Kräften, für den Sieg gegen den Vizemeister SK Sturm Graz hat es leider dennoch nicht gereicht. Mit 0:2 mussten sich die Violetten in der 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga geschlagen geben. Damit warten die Klagenfurter nach drei Spielen weiterhin auf den ersten Punktgewinn in der Meisterrunde. In der 26. Runde geht es für die Waidmannsdorfer kommenden Sonntag, den 23. April, um 14.30 Uhr zum FK Austria nach Wien-Favoriten. Das nächste Heimspiel steht dann am 7. Mai gegen den LASK am Programm.