Wer macht denn sowas? Schildkröten einfach in Klagen­furter Brunnen aus­gesetzt Klagenfurt - In einem Brunnen am Klagenfurter Heuplatz wurden in der Nacht auf Sonntag zwei Schildkröten von einem Unbekannten ausgesetzt. Die Tiere hatten Glück: Jordan und seine Freunde kamen zufällig vorbei. "Zuerst dachte ich, es wäre ein Spielzeug", schildert er im Gespräch mit 5 Minuten. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (113 Wörter) Mit Video Ein Unbekannter hat die beiden Reptilien einfach in das Brunnenwasser geworfen.

Mitten in der Nacht setzte ein Unbekannter zwei Schildkröten in einem Brunnen am Heuplatz in Klagenfurt aus. Ein Glück für die Panzertiere, dass kurz darauf Jordan und seine Freunde an der Stelle vorbeikamen. “Ich hab sie entdeckt”, erzählt er im Gespräch mit 5 Minuten. “Zuerst dachte ich, es wäre ein Stock oder ein Spielzeug.” Doch bei genauerem Hinsehen erkannte er schließlich das erste Reptil. “Die größere Schildkröte haben wir dann unter den Steinen des Brunnens entdeckt.” Pflichtbewusst alarmierten die Freunde schließlich die Polizei. Die Beamten schickten daraufhin die Tierrettung des Tierkompetenzzentrums Klagenfurt (TiKo) vorbei. Dort nahm man sich den Schildkröten an.

Update Die Schildkröten sind mittlerweile im Reptilienzoo Happ. Mehr dazu lest ihr hier.

© Jordan