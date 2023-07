Im Meisterkampf Sturm Graz siegt gegen Klagen­furt mit 2:0 Graz/ Klagenfurt - Große Freude herrscht bei den Grazern. Nach der Niederlage gegen LASK geht der SK Sturm am heutigen Sonntag, dem 16. April, als Sieger vom Feld. Mit 2:0 gewannen die Grazer gegen den SK Austria Klagenfurt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (102 Wörter) SYMBOLFOTO © SK Sturm

Nach der bitteren Niederlage gegen den LASK vergangenes Wochenende, konnte der SK Sturm Graz am heutigen Sonntag wieder einen Sieg einheimsen. Mit 2:0 gewannen die Grazer gegen den SK Austria Klagenfurt im Auswärtsspiel. Tomi Horvat war es, der in der 63. Minute das erste Tor für den SK Sturm schoss. Die erste Halbzeit verlief davor torlos. Jusuf Gazibegovic sorgt mit einem weiteren Tor in der 92. Minute für die Entscheidung in der Nachspielzeit. Mit 30 Punkten ist der Abstand zum Tabellenführer nun weitaus kleiner.