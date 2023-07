In Klagenfurt ausgesetzt

Rettung in letzter Sekunde: "Schild­kröten hätten im Brunnen nicht überlebt"

Klagenfurt - Jene zwei Schildkröten, die, wie berichtet, in einem Brunnen in Klagenfurt gefunden wurden, sind nun im Reptilienzoo von Helga Happ in Klagenfurt in Quarantäne. "Es war in letzter Sekunde, denn die beiden aus China stammenden Schildkröten brauchen, um zu überleben, 20 Grad Wärme. Sie hätten im Wasser des Brunnens nicht lange überlebt", so Happ.

von Manfred Wrussnig 1 Minute Lesezeit (171 Wörter) Mit Video

Das Männchen (li.) und das Weibchen (re.) befinden sich jetzt im Reptilienzoo Happ. © Reptilienzoo Happ