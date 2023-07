Auf Punktejagd Steirische Nachwuchstalente bei MiniGP Austria am Start Steiermark - Volles Fahrerlager beim offiziellen Roll-out 2023 der MiniGP™ Austria Series vor wenigen Tagen am Red Bull Ring: Nicht weniger als 26 junge Talente aus ganz Europa gehen in der zweiten Saison der österreichischen Nachwuchs-Rennserie auf Punktejagd, darunter mit Fabian Bachler und Lukas Schuller auch zwei Nachwuchstalente aus der Steiermark. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (232 Wörter) © Michael Jurtin

Volles Fahrerlager beim offiziellen Roll-out 2023 der MiniGP Austria Series vor wenigen Tagen am Red Bull Ring: Nicht weniger als 26 junge Talente aus ganz Europa gehen in der zweiten Saison der MiniGP Austria Series auf Punktejagd. „Wir freuen uns auf eine spannende zweite Saison mit zahlreichen etablierten Talenten und mit vielen neuen Gesichtern. Das große Starterfeld zeigt uns, dass wir mit der MiniGP Austria Series absolut auf dem richtigen Weg sind“, erklärt Rene Binna vom Veranstalter BG Sportpromotion.

Zwei Steirer auf der Starterliste

Acht rot-weiß-rote Talente finden sich auf der Starterliste der 160er-Klasse, darunter drei Rider aus Oberösterreich sowie zwei Rider aus Wien und einer aus Kärnten. Dazu kommen mit Fabian Bachler und Lukas Schuller zwei Starter aus der Steiermark. Komplettiert wird das Feld mit elf Ridern aus ganz Europa. Die neue 190er-Klasse wird von den Top-Ridern der Premierensaison aus dem Vorjahr angeführt: Tobias Kitzbichler, Anina Urlaß und Luna Köckritz.

Auftakt am Red Bull Ring

“Die steile Lernkurve der jungen Talente in Kombination mit den variantenreichen Strecken, auf denen wir 2023 starten werden – ich bin davon überzeugt, dass uns eine spannende Saison erwartet”, so Gustl Auinger, Schirmherr der MiniGPTM Austria Series. Um Punkte gefahren wird sowohl in der 160er als auch in der neuen 190er-Klasse erstmals in rund fünf Wochen beim Saisonstart am Red Bull Ring. Davor absolvieren die Zweirad-Talente noch einen Testtag, ebenfalls im Murtal.