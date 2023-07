Heute Nachmittag

Unfall in Raaba: Insassen wurden von Rettung versorgt

Raaba - Am späten Nachmittag kam es am heutigen Sonntag, dem 16. April, zu einem Verkehrsunfall in Raaba. Die Fahrzeuginsassen wurden von den Rettungskräften versorgt. Im Einsatz standen auch die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr Raaba.

von Sabrina Tischler