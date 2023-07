Gratulation!

Klagenfurter Florianis haben "Feuerwehr-Matura" offiziell be­standen

Klagenfurt - Am 16. April 2023 fand der Einzelbewerb zum Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Gold am Standort des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes statt. Vier Teilnehmer des Bezirkes Klagenfurt-Stadt nahmen an der sogenannten „Feuerwehr-Matura“ teil.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (99 Wörter)