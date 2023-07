Am Wochenende:

Wieder zwei Wölfe in Kärnten gesichtet

Hermagor - In Reisach, in der Hermagorer Gemeinde Kirchbach, wurden am Wochenende gleich zwei Wölfe gesichtet. In letzter Zeit treten solche Sichtungen in dieser Region öfter auf.

