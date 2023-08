TOPPOOLS ermöglicht deinen Badespaß! Wecke deinen Pool aus dem Winterschlaf: So machst du deinen Pool in 10 Schritten sommerfit Kärnten - Der Sommer steht vor der Tür und es wird Zeit, den Pool fit für die Badesaison zu machen. TOPPOOLS, der Experte für hochwertige Pools und Pool-Serviceleistungen, gibt wertvolle Tipps, wie man seinen Pool perfekt vorbereitet und in einwandfreiem Zustand hält. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (272 Wörter) Werbung © Toppools

TOPPOOLS ist der neue Star am Kärntner Poolhimmel und hat sich zum Ziel gesetzt, den Markt mit innovativen Lösungen und einem umfassenden Serviceangebot zu revolutionieren. Das Unternehmen bietet alles, was das Herz von Poolbesitzern begehrt: Von der individuellen Planung über die fachgerechte Installation bis hin zur regelmäßigen Wartung. “Unser Ziel ist es, unseren Kunden ein rundum sorgloses Poolerlebnis zu bieten”, freut sich Leonie Weixler, Geschäftsführerin von TOPPOOLS. “Wir sind stolz darauf, dass wir nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch einen erstklassigen Service anbieten können, der unsere Kunden voll und ganz zufriedenstellt.”

Wertvolle Tipps für jeden Poolbesitzer

Die warmen Temperaturen lassen das Herz jedes Poolbesitzers höher schlagen und die Vorfreude auf die tollen Badeerlebnisse steigt. Doch bevor man das ersehnte Schwimmvergnügen genießen kann, muss der Pool aus dem Winterschlaf geweckt werden. TOPPOOLS gibt wertvolle Tipps, wie man den Pool in nur 10 Schritten perfekt für die Badesaison vorbereitet.

10 Schritte bis zum Badespaß Winterabdeckung entfernen Poolüberdachung oder Rollschutz zusammenbauen Becken entleeren Den Pool komplett reinigen Beleuchtung, Dichtungen und Filteranlage checken Becken füllen Filterpumpe einschalten pH-Wert prüfen Poolpflegemittel dazugeben Reinhüpfen und genießen

Den Pool jetzt sommerfit machen!

“Um den Pool perfekt für die Badesaison vorzubereiten, ist eine gründliche Poolreinigung und Wartung unerlässlich. Doch manchmal fehlt es einfach an Zeit oder Erfahrung, um alle Schritte korrekt durchzuführen”, sagt Leonie Weixler, Geschäftsführerin von TOPPOOLS. “Deshalb bieten wir unseren Kunden eine professionelle Auswinterung ihres Pools an. Wir machen den Pool badefertig und kümmern uns um alle notwendigen Arbeiten, damit die Kunden das Schwimmvergnügen sorgenfrei genießen können.” Also liebe Badnixen: Bei TOPPOOLS könnt ihr euch auf einen erstklassigen Service und professionelle Hilfe verlassen. Vereinbart jetzt einen Termin unter der Nummer +43 664 533 09 13 und macht euren Pool fit für die neue Badesaison!