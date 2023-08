Schaut vorbei! Langer Freitag & cooler Samstag: Im Motodrom Harley Café ist immer was los! Klagenfurt - Bist du schon ein Teil der Motodrom Community? Wenn nicht, wird es höchste Zeit! Hier gibt es regelmäßig coole Events, bei denen du immer was zu entdecken hast. Vor allem das Motodrom Harley Cafè hat einiges zu bieten! Lange Freitage, coole Samstagsevents und feinstes Essen aus der Region warten hier auf dich! von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (442 Wörter) Werbung Genieße die beste Live-Unterhaltung im Motodrom Harley Cafè! © Motodrom

Egal, ob du ein eingefleischter Stammgast bist oder einfach nur zufällig ins Café reinspazierst, hier ist immer was los und noch wichtiger: Hier ist wirklich jeder willkommen! Egal ob Student, Familien, Singles oder eingefleischte Harley-Fans – Hauptsache ihr seid Genießer!

Chillige Freitage nach einer anstrengenden Woche!

Vor allem nach einer langen Arbeitswoche ist das Motodrom Harley Cafè die perfekte Adresse für dich! Hier lautet nämlich das Motto “Meet und Eat”: “Mit Spezialitäten aus der Region kannst du die Woche bis 21 Uhr perfekt ausklingen lassen und an besonderen Terminen wird es chillige live Musik geben“, verrät Chef Stefan Masopust.

“Wir verlängern außerdem jeden Freitag auch im Motodrom Harley-Davidson® Store unsere Öffnungszeiten und bieten ‘late night shopping’ bis 20 Uhr plus ausführliche persönliche Beratung an. Also, worauf wartest du noch? Schnapp dir ein paar Freunde, besuch uns mal an einem Freitagabend in Klagenfurt und lass dich von uns verwöhnen. Wir freuen uns auf euch!”

28. April 2023 - Live Musik beim langen Freitag mit Musiker Kurt Seppele

- Live Musik beim langen Freitag mit Musiker Kurt Seppele 26. Mai 2023 Live Musik beim langen Freitag mit Musiker Smartie Joe

Live Musik beim langen Freitag mit Musiker Smartie Joe 16. Juni 2023 Live Musik beim langen Freitag mit Musiker Jimmy Rogers

Die Musiker der Motodrom Community sorgen für unvergessliche Events im Motodrom Harley Cafè! © Motodrom

Schau vorbei, bei den Open Saturdays!

Aber das ist noch nicht alles, was das Motodrom zu bieten hat, denn nicht nur der Freitag, sondern auch der Samstag wird hier zelebriert: “Wir bieten dir einmal im Monat Samstags-Events mit Live Musik und coolen Angeboten! Aber Achtung, wenn kein Event-Samstag ansteht, heißt es „tutto chiuso“ im Motodrom Store und Cafè. Dafür kann man eben am Freitag länger Einkaufen und bis 21 Uhr im Cafè genießen.

Was heuer noch ansteht? Beim 25-Jahr-Jubiläum am Samstag, dem 3. Juni, wird zum Beispiel mit live Musik und einer Tanzshow richtig Gas gegeben und beim Sommerfest am Samstag, dem 12. August, werden die neuesten Modelle und Features aus der Harley-World präsentiert”. Unbedingt vormerken: Am 7. Oktober wird beim “Biketoberfest” mit Weißwurscht und cooler Musi ordentlich gefeiert!

Open-Saturdays-Termine 6. Mai - 120th Harley-Davidson Anniversary

- 120th Harley-Davidson Anniversary 3. Juni - 25th Motodrom Anniversary

- 25th Motodrom Anniversary 8. Juli - "Let's Rebel"

- "Let's Rebel" 12. August - Sommerfest

- Sommerfest 2. September - "Welcome Biker Warm Up"

- "Welcome Biker Warm Up" 4. bis 9. September - "Motodrom Bike Week"

- "Motodrom Bike Week" 7. Oktober - Biketoberfest

- Biketoberfest 11. November - End of Riding Season

- End of Riding Season 2. Dezember - Nikolo Open House

Ein Treffpunkt für wahre Maschinenliebhaber! © Motodrom

Good to know!

Das Motodrom Harley Café hat viele Facetten. Die riesige und wunderschöne Terrasse lädt sofort dazu ein, sich an einem heißen Lavazza Kaffee oder einem erfrischenden Bier zu erfreuen. „Die Terrasse ist süd-westseitig ausgerichtet, man genießt hier immer viel Sonnenschein und italienisches Flair“, so Inhaber Stefan Masopust. Aber das Motodrom Harley Café ist eben nicht nur ein gewöhnliches Café. Zusätzlich zur Terrasse gibt es einen frisch renovierten, modernen Innenraum im Harley-Style, der sich sehen lassen kann. Burger und andere Speisen sind die perfekte Stärkung nach einem anstrengenden Ride. “Das Fleisch beziehen wir direkt von einem Klagenfurter Bauern, der Salat kommt vom Gärtner ums Eck. Bei uns wird sehr auf frische und regionale Qualität geachtet. Das schmeckt man an unseren Gerichten einfach”, so Chef Stefan Masopust abschließend.