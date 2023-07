Bis sie die Schule verließ

Wenn Schule zum Alp­traum wird: 8-jähriges Mädchen von Mit­schülern ge­mobbt

Steiermark - Man möchte sich gar nicht vorstellen, wie es der achtjährigen Schülerin Karla* aus der Steiermark gegangen sein muss. Karla geht in die zweite Klasse Volksschule. Eigentlich sollte man in diesem Alter noch Spaß an der Schule haben, für Karla wurde die Schule aber schnell zum Alptraum.