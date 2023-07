Freitag, 28. April 2023: Auf zum Infotag für euren neuen "Glücksplatz" Villach - Gödersdorf - Die Villacher Immobilienprofis von Nageler Immobilien haben mit dem Wohnprojekt "Glücksplatz" in Gödersdorf bei Villach ein neues Highlight für Wohnliebhaber geschaffen. Auf einem 5.000 m² großen Grundstück entstehen hier moderne und hochwertige Eigentumswohnungen in bester Lage. Für alle Interessenten findet dazu ein Infotag statt: Am Freitag, 28. April 2023 von 12 bis 17 Uhr gibt es dazu alle wichtigen Informationen. von Redaktion 5 Minuten Lesezeit (636 Wörter) Werbung Dein persönlicher Glücksplatz! In Gödersdorf bei Villach entsteht ein tolles Wohnprojekt © Nageler Immobilien

Lichtdurchflutete Wohnungen

“Lichtdurchflutete Glücksplätze”, sagt Christian Nageler, Geschäftsführer von Nageler Immobilien, “Dank großzügiger Terrassenfenster überzeugen die Häuser mit ihren besonderen Lichteinfall. Die Balkone, Terrassen und Dachterrassen sind größtenteils nach Süden und Westen ausgerichtet und erweitern den zentralen Lebensbereich. Der multifunktionale Wohn-/Essbereich sorgt mit offener Küche für eine helle Wohnatmosphäre. Durchdachte Grundrisse und Flächeneffizienz sind neben Form, Funktion und Qualität die zentralen Themen dieses Bauprojektes.“

© Nageler Immobilien © Nageler Immobilien © Nageler Immobilien

Perfekte Lage

“Wir haben bei diesem Projekt besonders auf die Infrastruktur und Lage geachtet”, ergänzt Adolf Nageler, ebenfalls Geschäftsführer von Nageler Immobilien. “Ruhig gelegen und doch mitten im Geschehen finden hier insbesondere Familien den perfekten Platz zum Leben. Ob Kindergarten, Schule oder Lebensmittelgeschäft – alles liegt um die Ecke. Mit dem Rad fahren Sie mit Ihrer Familie entspannt durch das Grüne, nach 10 Minuten Autofahrt erreichen Sie das Villacher Stadtzentrum. Und wenn Ihnen der Trubel zu viel wird, sind Sie in wenigen Minuten wieder zu Hause an ihrem Glücksplatz.”

In Gödersdorf entstehen drei energieeffiziente Mehrfamilienhäuser mit je 12 modernen Eigentumswohnungen. © Nageler Immobilien

Wohnen zum Wohlfühlen

Die Ausstattung schafft eine warme, wohnliche Atmosphäre und bildet den idealen Rahmen für die Gestaltung Ihrer Traumwohnung. “Wir legen großen Wert darauf, dass sich unsere Kunden in ihren Wohnungen rundum wohlfühlen”, betont Christian Nageler. “Daher bieten wir auch die Möglichkeit, Sonderwünsche zu berücksichtigen, wenn diese rechtzeitig bekannt gegeben werden. So kreieren Sie schon vor der Schlüsselübergabe Ihren persönlichen Glücksplatz, in dem keine Wünsche offen bleiben.”

Ein Katzensprung bis zum Faaker See - dem südlichsten Badesee Österreichs und einer wahren Naturschönheit. © Nageler Immobilien Nicht unweit von deinem Glücksplatz: Oberhalb des Faaker Sees steht die aus dem 12. Jh. stammende Burgruine Finkenstein. © Nageler Immobilien

Freizeitmöglichkeiten

“In dieser Lage kommt auch das Freizeitangebot nicht zu kurz”, sagt Adolf Nageler. “Freuen Sie sich auf eine entspannende Auszeit am Faaker See, welcher sich nur wenige Autominuten von Ihrem Zuhause befindet oder genießen Sie einen herrlichen Tag am Golfplatz. Abenteuer erleben Sie bei einem Spaziergang zur Burgruine Finkenstein oder einer Wanderung auf die Gerlitzen. Entspannung für Sie und gleichzeitiges Vergnügen für Ihre Kinder bietet die Kärnten Therme, die sich nur 5 Autominuten entfernt befindet.”

Optimale Grundrisse und Flächen

Die Wohnungen am Glücksplatz bieten nicht nur verschiedene Größen und Ausstattungen, sondern auch die Möglichkeit, einen Eigengarten zu erwerben. Es sind 2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit Wohnnutzflächen von 48,08 m² und Loggien von 21,24 m² bis hin zu 3-Zimmer-Wohnungen mit Wohnnutzflächen von 73,94 m² und Loggien von 19,16 m² oder 3-Zimmer-Gartenwohnungen mit Wohnnutzflächen von 67,46 m², Loggien von 25,40 m² und einem Eigengarten von etwa 100 m² verfügbar. Die Grundrisse sind durchdacht und bieten genügend Raum für ein angenehmes Wohngefühl. Zudem gibt es auch barrierefreie Wohnungen, die sich perfekt für Menschen mit eingeschränkter Mobilität eignen. Die Ausstattung ist hochwertig und erfüllt die Ansprüche an modernes Wohnen.

Eigengärten: Hier schlagen Hobbygärtner-Herzen höher. © Nageler Immobilien Fußböden: Hochwertige Parkettbäden mit Fußbodenheizung. © Nageler Immobilien Badezimmer: Großformatige Steinfliesen schaffen ein elegantes Erscheinungsbild. © Nageler Immobilien

Große Nachfrage

Die Wohnungen am Glücksplatz sind bereits jetzt sehr gefragt. “Wir haben bereits viele Interessenten, die sich auf der Warteliste befinden”, sagt Adolf Nageler. “Aber es sind noch einige Wohnungen verfügbar. Wer Interesse hat, sollte sich schnell entscheiden und sich noch auf die Liste setzen lassen.”

Erleben Sie Ihre Traumwohnung: Infotag am 28. April

Am Freitag, dem 28. April von 12 bis 17 Uhr findet der Informationstag zum Wohnprojekt “Glücksplatz” in Gödersdorf im Fürnitzerweg statt. Hier haben Interessenten die Möglichkeit, sich ausführlich über das Bauprojekt zu informieren und sich von der Lage, der umliegenden Infrastruktur und der künftigen Bau-Qualität der Wohnungen zu überzeugen. Eine Drohne wird den Kaufinteressenten ermöglichen, ihre Aussicht virtuell anzusehen und sich ein genaues Bild von der Umgebung zu machen. Auch die Firma PORR wird vor Ort sein, um den potentiellen neuen Eigentümern alle Informationen rund um den Bau zu geben. Zusätzlich wird es einen Showroom geben, bei dem die Firma PORR die Ausstattung präsentiert, wie Parkettböden und Fliesenböden, die standardseitig bei dem Wohnprojekt bauseitig wichtig sein werden.