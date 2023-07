Am Freitag, dem 14. April

Denzel feierte mit seinen Kunden ein Frühlings­fest: Für jeden Kunden etwas dabei

Klagenfurt - Neue Fahrzeugmodelle, ein schmackhaftes Barbecue, kalte Getränke verlockende Angebote: Das und noch mehr hat Denzel beim Frühlingsfest am 14. April seinen Kunden an drei Standorten in der Feldkirchner Straße, St. Veiter Straße und am Südring geboten.

