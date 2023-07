Tolle Angebote! Bereit für ein Abenteuer? Dann schnell zu Eisner Auto! Klagenfurt - Du bist bereit für ein Abenteuer? Eisner Auto bietet den CUPRA BORN, den Opel Astra, Mazda, Fiat und den Suzuki S-Cross zu attraktiven Preisen an. Profitiere jetzt von tollen Angeboten und vereinbare einen Termin für eine Probefahrt! Ab ins Abenteuer! von Carolina Kucher 7 Minuten Lesezeit (877 Wörter) Werbung Das Team von Auto Eisner Italia in Klagenfurt! © 5min.at

Bereit für ein neues Abenteuer? Dann ist der CUPRA BORN von Eisner Auto genau das Richtige für dich! Der neue CUPRA BORN ist nicht nur ein Auto, sondern eine neue Art der Fortbewegung. “Sportlich, elegant und umweltfreundlich – das sind nur einige der Merkmale, die den CUPRA BORN auszeichnen. Jetzt gibt es ein Sonderkontingent bei Eisner Auto, also zögere nicht und hol dir den CUPRA BORN mit speziellen Förderungen”, erklärt Wolfgang Regenfelder, Verkaufsleiter bei Eisner Auto in der Pischelsdorferstraße. Profitiere von einem vier Prozent Unternehmerbonus und einem E-Mobilitätsbonus von 2.400 Euro. Diese Sonderangebote gelten für alle lagernden Modelle als Neuwagen und Vorführwagen! Natürlich kannst du auch jederzeit eine Probefahrt machen und dich von unserem bestens geschulten Verkaufs-Team informieren lassen. Unsere Experten beraten dich gerne und helfen dir bei der Entscheidung. Jetzt einfach Beratungstermin vereinbaren! Worauf wartest du noch? Starte dein nächstes Abenteuer mit dem CUPRA BORN von Eisner Auto! Auch SEAT hat übrigens einige Attraktive Angebote in Petto, die ihr nicht verpassen dürft!

Opel Astra: Sonderangebote bei Eisner Auto inklusive Versicherungsaktion

Eisner Auto bietet den neuen Opel Astra zu Sonderkonditionen an, der alle Vorteile der legendären Serie vereint. Mit einer Top-Ausstattung, zu der Klimaanlage, Tempomat, ECO LED Scheinwerfer und Frontkollisionswarner gehören, ist der Opel Astra bereits ab 25.990 Euro erhältlich. Kunden können auch von einer außergewöhnlichen Versicherungsaktion profitieren, die fünf Monate Vollkasko und fünf Monate Haftpflicht gratis bietet. Zusätzlich gibt es bis zu 2.000 Euro Eintauschprämie für Ihr Eintauschfahrzeug und einen Finanzierungsbonus von 1.500 Euro über die Stellantis Financial Services. Besuche jetzt Eisner Auto, um von den Schäppchen aus dem Jahr 2022 zu profitieren und sich von einem Verkaufsberater beraten zu lassen. Übrigens: !Der Neue ASTRA Sports Tourer ist ab sofort in Klagenfurt live zu besichtigen, Probe zu fahren und auch mit tollen Aktionen zu bestellen!”, verrät Mario Kogler, Verkaufsleiter von Eisner Auto Südring.

Vielseitiger Allrounder bei Eisner Auto mit attraktiven Angeboten

Der Suzuki S-Cross ist der perfekte Partner für alle Abenteuer und ist endlich wieder bei Eisner Auto erhältlich. Mit seinem SUV-Styling, intelligenten Sicherheitssystemen und komfortabler Ausstattung bietet der S-Cross alles, was man sich wünschen kann. Die Allgrip-Technologie sorgt dafür, dass man auf jeder Straße alles im Griff hat. Als vielseitiger Allrounder beeindruckt der S-Cross mit seinem kühnen Design, hoher Kraftstoffeffizienz dank Strong Hybrid/Mild Hybrid Technologie, starker Leistung und Allradantrieb sowie den neuesten Sicherheitsmerkmalen. Kunden können den S-Cross bei Eisner Auto zu einem attraktiven Preis erwerben, mit 2.000 Euro Leasingbonus und dem unschlagbaren Big Deal. Komm jetzt vorbei und mach eine Probefahrt, um dich selbst von den Vorzügen des Suzuki S-Cross zu überzeugen.

Sofort verfügbare Fahrzeuge mit Bonus und 1/3 Finanzierung ohne Zinsen

Eisner Italia in Klagenfurt hat die perfekte Lösung für alle, die ein neues Auto suchen. Mit 99 sofort verfügbaren Fahrzeugen können Kunden ihr neues Auto jetzt direkt bei Eisner Italia abholen. Mit bis zu 2.400 Euro Bonus beim Kauf eines Fiat 500x und bis zu 1.200 Euro Bonus beim Kauf eines Fiat Tipo ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um in ein neues Auto zu investieren. Aber das ist noch nicht alles: Eisner Italia bietet auch eine 1/3 Finanzierung mit 0% Sollzinsen und einem Bonus von 1.000 Euro an. Mit diesen fantastischen Aktionen bietet Eisner Italia die perfekte Gelegenheit, um in ein neues Auto zu investieren und das Frühjahr auf der Überholspur zu beginnen. Und es wird noch besser! Wenn du dein neues Auto bei Eisner Italia versichern lässt, bekommst du die ersten fünf Monatsprämien der Kasko- und Haftpflichtversicherung geschenkt. Eisner Italia bietet auch eine 6-jährige Garantie auf alle Fiat Neuwagen und den BIG DEAL an. Das bedeutet, dass Kunden bei den ersten drei Jahresservices nur die Materialkosten zahlen müssen. Und nicht vergessen: Auch die Marken Jeep & Alfa Romeo hat einige Attraktive Angebote!

Jetzt schnell sein und tolle Mazda-Angebote sichern!

Zum Start des Frühlings gibt es bei Mazda bis 30. April 2023 die SPAR-Tage bei Eisner Auto in der St. Veiter Straße! Entdecke jetzt die attraktiven Angebote für unsere gesamte Modell-Range, von Roadster über SUV und Kompaktwagen bis hin zum Kombi. Besonders hervorzuheben sind die Sonderangebote für den Mazda und den Mazda CX-30 mit bis zu 1.000 Euro Preisvorteil inklusive Bonus. Zusätzlich profitierst du von sieben Jahren Garantie auf deinen Neuwagen.

Eisner kauft deinen Gebrauchtwagen

Bei Eisner Auto hast du die Qual der Wahl! Über 1.000 zertifizierte Gebrauchtwagen stehen innerhalb des Eisner-Konzerns für dich bereit. Die Fahrzeuge wollen so schnell wie möglich “unter die Haube” und zeigen sich von ihrer besten Seite. „Wir garantieren bei unseren Gebrauchten höchste Qualität und Sicherheit“, so die Gebrauchtwagen-Experten von Eisner Auto. Damit hast du dein altes Auto gut untergebracht und hast endlich wieder Platz für Neues! Informiere dich hier.

