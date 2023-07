Top-Leistungen Mountainbike-Orienteering: Kärntner Sportler zeigten in Ungarn ihr Können Villach & Ungarn - Vergangenes Wochenende gingen in Ungarn zwei World-Ranking-Rennen im Mountainbike-Orienteering über die Bühne. Der Regen sorgte für eine Schlammschlacht an beiden Renntagen. Mit dabei waren auch Sportler der Naturfreunde Villach. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (74 Wörter) #GOODNews © Naturfreunde Villach

Georg Koffler von den Naturfreunden Villach erkämpfte sich an beiden Wettkampftagen den 3. Platz in der Elite und belegte in der Gesamtwertung des Wochenendes den 2. Platz. Aber auch Katja Walther zeigte hervorragende Leistungen in der Damen-Elite Kategorie und konnte sich jeweils mit einem 2. Platz neben Koffler am Podium platzieren. Der Kärntner Nachwuchs-Athlet Louis Walther verpasste in seinen ersten beiden Rennen in der M17-Kategorie den 3. Platz in der Gesamtwertung ebenfalls nur hauchdünn.