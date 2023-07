Umfrage zeigt: Öffentlicher Verkehr holt auf: Stärkste Nach­frage bei 15- bis 39-Jährigen Kärnten - Im Auftrag des Land Kärnten wurden rund 1.000 Kärntnerinnen und Kärntner zum öffentlichen Verkehr in Kärnten befragt, um den Ausbau des öffentlichen Verkehrs mit den Wünschen der Fahrgäste abzustimmen. Die Ergebnisse präsentierte Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) am Freitag. Sie zeigen: Fast 30 Prozent nutzen die Öffis. von Tanja Janschitz 3 Minuten Lesezeit (442 Wörter) #GOODNews Am Foto: market-Studienleiterin Birgit Starmayr und Landesrat Sebastian Schuschnig. © Büro LR Schuschnig

“Wir wollen so erfahren, wo wir im Sinne der Nutzerinnen und Nutzer ansetzen müssen und ob die Maßnahmen auch bei den Fahrgästen ankommen”, erklärte Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) am Mittwoch, bei der Präsentation der Ergebnisse der zweiten Öffi-Umfrage, an der rund 1.000 Kärntner teilgenommen haben. “Der Trend geht in die richtige Richtung”, stellt Schuschnig erfreut fest. “Wir sehen, dass fast 30 Prozent die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Dieser Wert hat sich in den letzten beiden Jahren um fünf Prozent erhöht.” Dies spiegle sich auch in den steigenden Fahrgastzahlen wider. Die stärksten Zuwächse gibt es laut der aktuellen Umfrage bei den 15- bis 39-Jährigen.

Trendwende im öffentlichen Verkehr

Sehr positiv wird laut Umfrage insbesondere das deutlich ausgeweitete Angebot bei den Regionalbussen bewertet. “Über die Hälfte der Befragten bestätigen, dass sich das Angebot bei den Regionalbussen deutlich verbessert hat”, so Schuschnig. Neben dem Busangebot wird laut der Umfrage auch das Bahnangebot vermehrt von der Bevölkerung in Anspruch genommen. “Mit der Einführung des Halbstundentakts zwischen St. Veit und Spittal ist uns ein wichtiger Modernisierungsschritt gelungen”, erklärt der Landesrat.

Verzwölffachung bei den Jahreskarten erreicht

Auch das Image des öffentlichen Verkehrs in Kärnten habe sich weiter verbessert. “Der öffentliche Verkehr wird von den Befragten im Vergleich als einfacher, moderner und schneller wahrgenommen”, sagt Schuschnig. Dazu trage auch der einheitliche optische Auftritt aller Verkehrsmittel bei. Sehr erfolgreich angenommen wird auch das 2022 eingeführte ‚Kärnten Ticket‘ und das Klimaticket des Bundes. “Über sieben Prozent der gesamten Kärntner Bevölkerung haben bereits das Kärnten Ticket erworben und insgesamt 24 Prozent ziehen es in Erwägung, eines zu kaufen. Berücksichtigt man auch noch das Klimaticket, so haben wir insgesamt eine Verzwölffachung bei den Jahreskarten erreicht”, so Schuschnig.

Menschen unterstützen Ausbau von Wasserstoff

Zudem spiele die Dekarbonisierung des öffentlichen Verkehrs für viele eine wichtige Rolle. „Wir entnehmen der Umfrage, dass vor allem junge Menschen mehr Tempo bei klimafreundlichen Maßnahmen im öffentlichen Verkehr fordern, und zwar zu Recht. So unterstützen acht von zehn der Befragten den weiteren Ausbau von Wasserstoff in der Mobilität“, betont Schuschnig. Klar zeige die Umfrage auch, dass weiterhin das Angebot verbessert werden muss, um neue Fahrgäste zum Umstieg zu gewinnen. „Das Kärnten Ticket und die neuen digitalen Ticketangebote sind attraktiv. Wir müssen nun das Tempo sowohl beim Ausbau des Angebotes als auch bei der Taktung beibehalten und noch stärker in die Regionen kommen und flexibler werden“, sagt Schuschnig. Er kündigt deshalb an, im Mai die Erarbeitung einer landesweiten Mikro-ÖV-Strategie zu starten. Diese soll einhergehen mit einer Modernisierung des Regionalverkehrsplans.