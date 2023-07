Fachwissen und viel Geduld Unbekannte Geschichten: Landes­bibliothek präsentiert Neues aus der NS-Zeit Steiermark - Seit gestern, 19. April 2023, liegt eine umfassende wissenschaftliche Betrachtung der Geschichte der Steiermärkischen Landesbibliothek in der NS-Zeit vor. Sie wurde als Band 46 der wissenschaftlichen Reihe „Veröffentlichungen der Steiermärkischen Landesbibliothek" präsentiert. von Redaktion 3 Minuten Lesezeit (390 Wörter) Bibliotheksleiterin Katharina Kocher-Lichem, Landeshauptmann Christopher Drexler, Autorin Katharina Bergmann-Pfleger und die Leiterin des Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung Barbara Stelzl-Marx. © Land Steiermark/Binder

Fachwissen, Ausdauer und Fingerspitzengefühl sind notwendig, wenn es um die Aufarbeitung eines der emotionsbeladensten Themen der Geschichte unseres Landes geht: Die NS-Zeit. Es ist ernüchternd, aber über die älteste und größte österreichische Landesbibliothek lagen bisher nur wenige ausführliche wissenschaftliche Publikationen zur Geschichte des Hauses vor. Über die Geschichte der Steiermärkischen Landesbibliothek in der NS-Zeit legt die Bibliothek aktuell nun eine ausführliche Publikation über diesen Zeitraum vor.

Bücher-Bestand wurde aufgestockt

Anhand bislang nicht herangezogener Quellen und teilweise unbekannten Archivmaterials zeichnet die Autorin Katharina Bergmann-Pfleger in ihrer Studie ein detailliertes Bild der Geschehnisse in und rund um die Steiermärkische Landesbibliothek im Betrachtungszeitraum 1933 bis 1950 nach. Dabei fördert die Spurensuche mehr Kontinuitäten denn Brüche zutage: Sich schnell und widerspruchslos an die neue Herrschaftsform anpassend, verhielt sich die steirische Institution bis zum Zusammenbruch des Dritten Reichs durchwegs vorschriftsgemäß und regimekonform, während es das handelnde Personal geschickt vermochte, etwa durch persönliche Verbindungen zu maßgeblichen politischen Verantwortlichen des Gaus Steiermark Vorteile für die Bibliothek zu erwirken. So gelang es unter anderem, den Bestand mittels „Raubbüchern” aus stiftischem Besitz fast zu verdoppeln, im Falle der Handschriften fast zu verachtfachen. Die Publikation beleuchtet insbesondere das Alltagsgeschehen an der Bibliothek, das von den Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges wie Bergungs- oder Luftschutzmaßnahmen und letztlich vom engagierten Einsatz der Bibliothekare zur Aufrechterhaltung des Entlehnbetriebs geprägt war.

“Forschungslücke geschlossen”

Die durch „proaktive” Erwerbungspolitik vermehrten Bestände vornehmlich aus Klöstern wurden bis 1948 an die entsprechenden Institutionen restituiert, so, dass zu vermuten ist, dass heute kein „Raubgut” mehr an der Landesbibliothek vorhanden ist. Um darüber mit mehr Sicherheit Auskunft geben zu können als es bisher der Fall ist, wird der in Frage kommende Bestand von etwa 120.000 Bänden aus dieser Zeit einer umfassenden Provenienzforschung zu unterziehen sein. „Die Geschichte der Steiermärkischen Landesbibliothek lag bis jetzt in zwei nicht sehr umfangreichen, jedenfalls nicht dem heutigen Stand der Wissenschaft entsprechenden Publikationen vor. Die Zeit des nationalsozialistischen Unrechtsregimes war damit bislang völlig unzureichend beleuchtet. Umso wichtiger war es uns, in den letzten eineinhalb Jahren die Forschungslücke äußerst professionell und detailliert zu schließen”, so Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP). Mit diesem Werk sei eine Fehlstelle in der Auseinandersetzung und Aufarbeitung des NS-Unrechtsregimes geschlossen und die mahnende Erinnerung an die Verbrechen bleibe aufrecht erhalten.

Kocher-Lichem und Drexler in den Räumlichkeiten der Landesbibliothek. © Land Steiermark/Binder „Gesperrt“, „Verboten“, einschlägige Stempel: Ständestaat, NS- und unmittelbare Nachkriegszeit haben in vielen Büchern der Steiermärkischen Landesbibliothek ihre sichtbaren Zeichen hinterlassen. © Steiermärkische Landesbibliothek Abbildung der wissenschaftlichen Betrachtung „Die Steiermärkische Landesbibliothek in der NS-Zeit“. © Land Steiermark/Binder Umfangreiches Dokumentationsmaterial aus dem eigenen Archiv bildet die Basis der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Geschichte des Hauses. © Steiermärkische Landesbibliothek