Autofahrer aufgepasst

Kein Scherz: Schnee­ketten­pflicht im April!

Kärnten - Der April macht, was er will! So fallen aktuell Schneeflocken in höheren Lagen vom Himmel. Auf mehreren Kärntner Straßen herrscht deshalb Schneekettenpflicht.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (73 Wörter)