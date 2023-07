Safe Space in Graz "Feel free": Österreichs erstes Queeres Community Center eröffnet in Graz Graz - Der Verein RosaLila PantherInnen eröffnete das österreichweit erste queere Community Center in der Annenstraße in Graz. Das Community Center ist ein Treffpunkt für alle. Dort werden zukünftig die kostenlosen psychosozialen Beratungsmöglichkeiten des Vereins, aber auch ein Cafébetrieb und zahlreiche Veranstaltungen stattfinden. von Janine Ploner 3 Minuten Lesezeit (410 Wörter) #GOODNews Martin Gerdenitsch-Petzwinkler (RosaLila PantherInnen), Conny Leban-Ibrakovic (ÖVP), Niko Swatek (Neos), Judith Schwentner (Grüne), Joe Niedermayer (RosaLila PantherInnen) und Robert Krotzer (KPÖ). © Bernhard Schindler

„Ich engagiere mich nun bereits seit 2013 ehrenamtlich für die RosaLila PantherInnen. Nun, nach 10 Jahren harter Arbeit sind plötzlich Projekte möglich, die wir uns nie träumen hätten lassen. Danke Graz,” erklärt Joe Niedermayer, Vorsitzender der RosaLila PantherInnen.

Queeres Community Center in Graz

Bei dem Projekt Community Center handelt es sich um einen queeren Treffpunkt und zusätzlichen Standort der RosaLila PantherInnen in Graz. Der Verein ist die zentrale Anlaufstelle bei LGBTQIA* Themen. Als Kernkompetenz etablierte sich dabei ein vielfältiges Angebot an Veranstaltungen, Gruppentreffen und psychosozialer Beratung. Das Ziel der zusätzlichen Räume ist, einen sicheren Ort in der Innenstadt zu bieten, an dem queere Menschen aller Altersgruppen und unterschiedlicher sozialer, ökonomischer, religiöser und kultureller Hintergründe zusammentreffen können. Neben der Möglichkeit, sich unverbindlich in den Räumlichkeiten aufzuhalten und soziale Kontakte aufzubauen, bilden diverse Gruppenangebote einen weiteren Eckpfeiler des Community Centers. Finanziert wird das Projekt mit den Einnahmen des Tuntenballs und durch Förderungen der Stadt Graz und dem Land Steiermark.

“Queer Cafe – All are welcome!”

Am Donnerstag, Freitag und Samstag gibt es im Community Center einen Cafébetrieb. Es wird alles einfach gehalten: Nur geschlossene Getränke bei der “Bottlebar“, Kaffee und kleine Snacks. Zudem werden an bestimmten Tagen regelmäßig Vorträge, Filmabende, Diskussionen oder andere Veranstaltungen der Community dort stattfinden.

© Bernhard Schindler © Bernhard-Schindler © Bernhard Schindler

Offen für alle*

Primär richtet sich das Community Center an queere Menschen und deren Angehörige, Freunden, Arbeitskollegen und Menschen, die sich aufgeschlossen gegenüber einer diversen Gesellschaft zeigen und dafür eintreten. Der Fokus des Versorgungsangebotes liegt dabei auf dem Raum Graz. Durch bewusste Aufklärungsarbeit sollen aber auch Menschen aus umliegenden Gemeinden und benachbarten Bundesländern und Ländern erreicht werden. Des Weiteren sollen mit dem Community Center aber auch gezielt Vertretern aus Politik, Medien und Bildungseinrichtungen angesprochen werden.

Ein zusätzlicher Raum für das vielschichtige Angebot

Das Community Center befindet sich in der Annenstraße 27 und gegenüber von dem aktuellen Beratungszentrum feel free der RosaLila PantherInnen. Die Räumlichkeiten bieten auf rund 91 Quadratmetern neben zwei großen öffentlichen Räumen, eine Küche mit allen benötigten Geräten und einen Lagerraum. Im hinteren Bereich des Community Centers gibt es einen separaten Beratungsraum mit Arbeitsplatz und WC-Anlagen. Alles ist barrierefrei zugänglich. Die bereits bestehenden Räume in der Annenstraße 26 sollen künftig als Büroarbeitsplatz, für Chat-Beratungen und organisatorische Tätigkeiten, sowie inhaltliche Aufgaben genutzt werden.

© Bernhard Schindler © Bernhard Schindler © Bernhard Schindler