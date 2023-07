Mit 1. Mai

KV-Abschluss: Hier steigen jetzt die Löhne und Gehälter

Kärnten - Am 19. April gingen die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 60.000 Beschäftigten der Elektro- und Elektronikindustrie (EEI) in die dritte Runde. In den Abendstunden konnten die Gewerkschaften PRO-GE und GPA mit den Arbeitgebern schließlich einen Abschluss erzielen.

von Tanja Janschitz