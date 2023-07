Am 29. April

Weissensee-Sommer­bergbahn startet in die Saison

Weissensee - Als Erste in Kärnten öffnet die Weissensee-Sommerbergbahn am 29. April 2023 ihre Tore. Ab 1. Mai sticht dann auch die Weissensee-Schifffahrt in See.

