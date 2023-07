Verleihung

Maria Saal, Velden und Hermagor-Pressegger See holten sich Gesundheits­preis

Klagenfurt - Der Gesundheitspreis des Landes wurde am Dienstag, verbunden mit einer finanziellen Unterstützung für künftige Gesundheitsprojekte, in drei Kategorien vergeben. Die Gewinner kommen aus Maria Saal, Velden und Hermagor-Pressegger See.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (70 Wörter)