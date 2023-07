Party am Uni-Gelände

Mega: USI-Fest findet endlich wieder statt

Graz - Cool! Nach drei Jahren ist es endlich wieder so weit: Das beliebte USI-Fest findet heuer statt. Das heißt, am 23. Juni ab 18 Uhr wird am Freigelände des Grazer Universitätssportinstituts also ordentlich gefeiert.

von Sabrina Tischler