Jahrelanges Tauziehen ein Ende? Kraft­werk Schwarze Sulm: Nun gibt es grünes Licht Koralpe - Es wird wieder laut rund um die Causa Kraftwerk Schwarze Sulm. Nachdem die Genehmigung schon einmal höchstgerichtlich aufgehoben wurde, fiel das Landesverwaltungsgericht Steiermark zum zweiten Mal eine Entscheidung in der Sache Kraftwerk Schwarze Sulm. Dem Bauprojekt wurde grünes Licht gegeben. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (282 Wörter) © pexels.com Artikel zum Thema Kraftwerk Schwarze Sulm: Beschwerde zugelassen

Seit 21 Jahren ist das Wasserkraftwerk Schwarze Sulm schon Thema. Erste Pläne kamen bereits 2002 zustande. Einige Jahre später wurde das Kraftwerk erstmals genehmigt. Seit je her laufen auch die Diskussionen zwischen den Kraftwerk-Gegnern und den Projektwerbern Peter Masser und Alfred Liechtenstein. Es war ein jahrelanges Tauziehen vor Gericht zwischen den beiden Parteien. Nun scheinen die Projektwerber Oberhand zu gewinnen. Am heutigen Donnerstag, dem 20. April, fällte das Landesverwaltungsgericht in Graz eine Entscheidung zum Vorteil der Projektwerber.

Weitere rechtliche Schritte angekündigt

Der Sprecher der Umweltorganisation “Virus” Wolfgang Rehm kritisierte die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts Steiermark: “Bedauerlich, aber nicht ganz überraschend wurde das Original 2007 in technisch nicht funktionsfähiger Form bewilligte Projekt faktenwidrig für funktionsfähig erklärt, um die rechtliche Grundlage für dieses Manöver zu schaffen.” Juristisch seien die letzten Worte noch nicht gesprochen. “Wir kooperieren hier mit dem Arbeitskreis zum Schutz der Koralpe und werden rechtliche Schritte, wie einen erneuten Gang zum Höchstgericht, das bereits die erste Entscheidung aufgehoben hat, prüfen”, so Rehm abschließend.

“Schwer zu verdauen”

Schockiert reagierte die Klubobfrau der steirischen Grünen, Sandra Krautwaschl, auf die heutige Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts in der Causa Sulm-Kraftwerk. „Dieses Ergebnis ist schwer zu verdauen. Vor allem mit dem heutigen Wissen um die gravierenden Missstände in der Umweltabteilung.“ Die ganze Causa stehe sinnbildlich für den schlampigen Umgang der steirischen Landesregierung mit dem Umweltschutz. „Immerhin handelt es sich bei der Schwarzen Sulm um einen der letzten unberührten Flüsse Österreichs“, betont Krautwaschl. Für die Grüne Klubobfrau bleibe abzuwarten, ob das Projekt am Ende nach rationalen und wirtschaftlichen Überlegungen umgesetzt wird. „Nach dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz ist das Kraftwerk aus ökologischen Gründen nicht förderbar.“