So ein Glückspilz! Steirer von einem auf den anderen Tag um 26.000 Euro reicher Steiermark - Für den Sechser hat es zwar nicht gereicht, aber dennoch darf sich ein Lotto-Spielteilnehmer aus der Steiermark über einen großen Gewinn freuen. Von einem auf den anderen Tag wurde ein Steirer um über 26.000 Euro reicher. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (83 Wörter) © ORF / Günther Pichlkostner

Fortuna hat am Mittwoch das Füllhorn nur wenig gekippt, dafür ist es am Sonntag dann umso voller: Es gab bei Lotto „6 aus 45“ nämlich keinen Sechser, und damit wartet ein Jackpot. Beim Sechser wird es am Wochenende um rund 1,4 Millionen Euro gehen. Drei Spielteilnehmer waren beim Fünfer mit Zusatzzahl erfolgreich. Alle drei Gewinne wurden per Normalschein erzielt, und zwar einmal in der Steiermark, einmal in Tirol und einmal über die Spieleseite win2day. Jeder der drei erhält rund 26.800 Euro.