An Samstagen: Altstoffsammel­zentrum hat im Mai länger geöffnet Villach - Ab 2. Mai 2023 kann man im Altstoffsammelzentrum in Villach auch bargeldlos bezahlen. Für die Entsorgung des aktuell vermehrt anfallenden Grünschnitts und die Abfälle des Frühjahrputzes hält es im Mai an den Samstagen bis 16 Uhr geöffnet. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (112 Wörter) © Kerstin Katzjäger-Giannakopoulos

Das Villacher Altstoffsammelzentrum (ASZ) in der Drauwinkelstraße 2 versteht sich als flexibler Dienstleistungsbetrieb. Darum hält das ASZ im Mai an den Samstagen jeweils von 7 bis 16 Uhr geöffnet. “Speziell jetzt im Frühling fällt in den Gärten mehr Grünschnitt an und im Zuge des allgemeinen Frühjahrputzes gibt es auch in den Haushalten oft mehr zu entsorgen”, Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). An jedem Samstag im Mai haben die Villacher daher die Möglichkeit, die Dienste des ASZ in Anspruch länger zu nehmen. “Wir gehen selbstverständlich auch immer auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden ein und bieten daher ab Mai auch bargeldlosen Zahlungsverkehr an.”