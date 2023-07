"Coming Soon"

Mode­geschäft "More & More" zieht in die Spo­rgasse

Graz - Neuzuwachs in der Grazer Sporgasse: Hier wird das Modegeschäft "More & More" in die ehemalige "Foot Locker"-Filiale einziehen. Die Eröffnung ist für 11. Mai geplant.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (75 Wörter)