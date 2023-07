Donnerstagvormittag Feuerwehr-Groß­einsatz: Brand in Spittaler Tief­garage Spittal an der Drau - Ein PKW-Brand in einer Tiefgarage in Spittal an der Drau hält aktuell die Einsatzkräfte auf Trab. Die Rauchsäule ist kilometerweit sichtbar. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (66 Wörter) Eilmeldung © klagenfurt_elite

Ein Großeinsatz ist aktuell in Spittal an der Drau im Gange. Die Freiwilligen Feuerwehren Spittal an der Drau, St. Peter, Olsach-Molzbichl, Seeboden und Baldramsdorf wurden zu einem Kaufhaus in die Tiroler Straße alarmiert. Ersten Informationen zufolge gibt es dort einen PKW-Brand in einer Tiefgarage. Die Löscharbeiten laufen auf Hochtouren. Die Straße ist derzeit gesperrt. Nähere Informationen folgen in Kürze.