Frühlingsgewinnspiel: Gewinnt zwei City-Shopping Gutscheine zu je 100 Euro! Villach - Der Blumenmarkt kommt am Mittwoch, dem 26. und Donnerstag, dem 27. April in die Draustadt: Macht jetzt mit und gewinnt beim Frühlingsgewinnspiel zwei City-Shopping-Gutscheine zu je 100 Euro! von Redaktion 4 Minuten Lesezeit (566 Wörter) Werbung Es blüht, grünt und duftet wieder von 26. bis 27. April in der Villacher Innenstadt: Alles für die eigene Balkon-Oase und das individuelle Gartenparadies gibt’s beim Villacher Blumenmarkt. © Stadtmarketing Villach

Ein Blumenparadies mitten in Villach

Am Mittwoch, dem 26. und Donnerstag, dem 27. April von 9 bis 18 Uhr, öffnet der Blumenmarkt seine bunten Pforten. Alles, was der Verschönerung des eigenen Balkons oder des Gartens dient, wird es hier zu bestaunen und erwerben geben. Und es wird vor allem ziemlich bunt werden, und das zum bereits 11. Mal. Von Sommerblumen über Kräuter und Duftpflanzen, Beet- und Balkonblumen, Gemüsepflanzen bis hin zu Gartenaccessoires gibt dabei einiges zu entdecken. Man muss nicht unbedingt einen günen Daumen haben, um sich an der Vielfalt des Blumenmarktes zu erfreuen. Wie wär´s mit einem Coffee to go am Hauptplatz und dann einfach die Düfte und die schönen Farben genießen? Zwischen Zwergbäumen, duftenden Kräutern, Balkonpflanzen und blühenden Sträuchern gibt es allerlei Praktisches für Beet und Garten.

Der Blumenmarkt am Hauptplatz bietet euch Inspiration für eine ausgedehnte Shoppingtour durch die Villacher Innenstadt. © Stadtmarketing Villach

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Der Blumenmarkt ist der perfekte Einstieg in eine ausgedehnte Shoppingtour durch die Villacher Innenstadt. Gemeinsam mit dem Stadtmarketing Villach verlosen wir zwei City-Shopping-Gutscheine im Wert von je € 100,–. Diese sind in allen Shops der Villacher Innenstadt einlösbar! Like einfach diesen Beitrag auf Facebook und markiere deinen Lieblingsmenschen, der mit dir die City erkunden und dabei das ein oder andere Lieblingsteil ergattern möchte. Wir wünschen dir viel Glück und viel Vergnügen beim Frühlings-Shopping! Lass dich inspirieren von den Farben und den Düften des Blumenmarktes im Herzen der Draustadt und einer Tour durch die Villacher Innenstadt steht nichts mehr im Wege.

So gewinnst du: Like bis Sonntag, dem 23. April um 18 Uhr, diesen Beitrag auf Facebook und markiere einen Lieblingsmenschen, der mit dir auf Shoppingtour durch die Villacher Innenstadt gehen soll. Zu gewinnen gibt es zwei City-Shopping-Gutscheine zu je 100 Euro für euren Einkauf! Viel Glück!

Teilnahmebedingungen

Unter allen Kommentaren und Likes auf Facebook bis Sonntag, 23. April 2023 um 18 Uhr, ermitteln wir die GewinnerInnen. Verlost werden die oben angegebenen Preise. Die Ziehung erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahme ist kostenlos. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz Österreich, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Mitarbeiter der Firma Fivemedia GmbH und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden, muss vom Gewinner selbst wahrgenommen werden können und kann auch nicht auf andere Personen übertragen werden. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten ist der Teilnehmer verantwortlich. Eine Teilnahme über Gewinnspielvereine oder automatisierte Dienste ist nicht gestattet. Manipulationen von Gewinnspielen (auch der bloße Versuch) wird zur Anzeige gebracht. Die Gewinner werden von der Fivemedia GmbH auf dem Post-Weg, per E-Mail oder telefonisch verständigt. Die durch den Teilnehmer bereitgestellten Daten werden für den Zeitraum der Durchführung des Gewinnspiels mittels einer Datenbank verarbeitet. Über das Gewinnspiel wird kein Schriftverkehr geführt. Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass er für die von ihm im Zuge von Gewinnspielen hochgeladenen Daten die vollen Nutzungsrechte besitzt und dass an diesen Daten (z. B. Fotos) keine Rechte von Dritten bestehen. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass er diese Daten der Firma Fivemedia GmbH zur weiteren, uneingeschränkten zeitlichen, örtlichen und medialen Verwendung (Website, Soziale Medien, Druckwerke, Multimedia, u.a.) zur Verfügung stellt – dies beinhaltet auch die Verwertung zu Werbezwecken. Aus allen diesen Einsätzen ergibt sich für den Teilnehmer kein Vergütungsanspruch. Weiters erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit der Veröffentlichung in Medien der Name des Teilnehmers genannt werden darf. Die jeweiligen Gewinner/Gewinnerinnen geben ihr Einverständnis, dass sie ohne jedweden Vergütungsanspruch in Form einer Gewinnspielauflösung inklusive Foto auf der 5 Minuten Facebook Page präsentiert werden.